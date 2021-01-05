Limonlu kurabiye tarifi | Kolay kurabiye tarifi
Limonlu kurabiye nasıl yapılır? | Çayın yanına ne yapsam diye düşünüyorsanız; mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Peki, limonlu kurabiye nasıl yapılır? | Limonlu kurabiye gerekli malzemeler | Denenmiş limonlu kurabiye tarifi
Limonlu kurabiye yapılışı | Mis gibi kokusu ağızda dağılan lezzetiyle çocuklarının ‘hayır’ diyemeyeceği bir tarif istiyorsanız limonlu kurabiye tarifini mutlaka denemelisiniz.
Limonlu kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet limon
- 6 yemek kaşığı şeker
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Limonlu kurabiye nasıl yapılır?
Öncelikle bir kasenin içerisine yumurta ve şekeri alıp çırpın.
Ardından sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu, bir limonun kabuğunun rendesi ve yarım limonun suyunu güzelce karıştırın.
Sonrasında unu azar azar ekleyin.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurdan parçalar koparın ve kurabiyeyi şekillendirin.
Kurabiyelerinizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kurabiyelerinizi pişirin.
Kurabiyeleri fırından alıp ılınınca pudra şekeriyle süsleyin.
Afiyet olsun.