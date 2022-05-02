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Kadın - Aile Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi
Kadın - Aile

Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi

Pratik bir tatlı arayanlar 'Kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, limonlu kek için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü limonlu kek tarifi | Nefis denenmiş limonlu kek tarifi

Yeniakit Publisher
2022-05-02 17:55:00 -
Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi

Bayram ikramı olarak şip şak bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz… İşte, limonlu kek tarifi:

Limonlu kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2.5 su bardağı un
  • 1 adet limon

Limonlu kek nasıl yapılır?

Öncelikle bir karıştırma kabının içerisine şeker ve limonu alıp karıştırın.

Limonu yıkayın ve kabuğunu rendeleyin. Kabukları karışımı ekleyin.

Kabuklarını rendelediğiniz limonun suyunu da karışıma ekleyin.

Ardından yoğurma kabının içerisine süt, yağ, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Unu ekleyip keki çırpmaya devam edin.

Kek hamurunu yağladığınız kalıba boşaltın.

Limonlu keki önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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