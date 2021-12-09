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Kadın - Aile Limonla gelen güzellik
Kadın - Aile

Limonla gelen güzellik

Evinizde bulunan limonlarla güzelliğinize güzellik katmaya ne dersiniz? İşte limonla yapabileceğiniz pratik tarifler...

Yeniakit Publisher
2021-12-09 18:37:00 -
Limonla gelen güzellik

Limon kabuğu ile yapabileceğiniz hepsi birbirinden işe yarar pratik tarifler...

Saç rengi açıcı

Limon saçınızı 1 veya 2 ton hafifletmeye yardımcı olabilir. Saçınızı parlak ve parlak yapar.

Kusursuz cilt için limon

Limon suyu bir top pamukla uygulanabilir. Uyumadan önce uygulamayı deneyin. Sabah yüzünü temizlemeli ve güneş koruyucu kullanmalısınız.

Yüzünüzdeki çukurlukları, lekeleri azaltın

Siyah lekeler, yamalar, pigment lekeleri, akne gibi ciltle ilgili problemleriniz varsa limon kullanarak kurtulabilirsiniz. Etkilenen bölgeye limon suyu uygulayın ve 10-15 dakika boyunca bekletin, sonra durulayın.

Siyah noktalardan kurtulun

Herkesin siyah nokta sorunu olabilir. Endişelenmeyin! Limon, size yardım edecek! Siyah noktalardan kurtulmak için, etkilenen bölgeye limon suyuyla ıslatılmış bir top pamuğu hafifçe uygulayın.

Güzel tırnaklar

Tırnaklarımızın harika görünmesine bayılıyorsunuz ama oje ve ev eşyaları tırnaklarınızı zayıflatıyor mu? Bunu önlemek için tırnaklarınıza 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ile bakım yapmayı deneyin.

Limon ile yapabileceğiniz şeyler

  • Duş kapınızı parlaklaştırın
  • Evinize toz bezi yapın
  • Temizlik sirkesi yapın
  • Buzdolabı kokusunu önleyin
  • Kalıcı marker lekeleri çıkarın
  • Kıyafetlerinizi beyazlatın

 

 

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