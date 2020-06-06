Limon ve motosiklet hırsızları yakalandı

Mersin’de jandarma ekipleri, limon ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi’ne araç ile gelen şahısların limon hırsızlığı yapacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede devriye atan ekipler, limon bahçesi yanında park halinde bulanan bir aracın bagajının açık olduğunu ve içinde 1 çuval limon olduğunu gördü. Bahçe içerisinde de arama yapan ekipler, 3 şüpheli şahsı sırtlarında limon çuvallarını yol kenarına doğru getirdikleri sırada suç üstü yakaladı. Şüpheli şahıslar, aracı kiraladıklarını ve limonların kendilerine ait olmadığını, hırsızlık amacıyla geldiklerini itiraf ettiler.

Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgilide çalışma yürüten ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisini belirledi. Şahsın bulunduğu adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, çaldığı motosikleti de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.