Limon ve limon suyunun faydaları

Limon, turunçgiller ailesinden bir meyvedir. Birçok farklı şekilde tüketilebilen limon dilimlenerek yenebilir, suyu sıkılarak içilebilir, yiyeceklere eklenebilir, suyu ve kabuğu yemek yaparken kullanılabilir. Limon ve limon suyu farklı alanlarda birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

Boğaz ağrısını giderir

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Kanı temizler

Kalori alımını azaltır

Harika bir idrar söktürücüdür

Sindirime yardımcıdır

Kemik erimesini durdurur

Cildinizi temizler

Hafızayı güçlendirir

Enfeksiyonlarla savaşır

Kanser önleyicidir

Stresi azaltır

Ağız sağlığı için önemlidir

Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir

Nefesinizi tazeler

Enerji verir

Kan şekerini dengeler

Mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir

Saç bakımında kullanılır

Evleri temizlemekte de kullanılıyor

Göz sağlığına iyi gelir

Böbrek taşı oluşumunu engeller

Ciddi hastalığı ve yüksek tansiyonu olan, hamile, emziren ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan fazla tüketmemelidir.