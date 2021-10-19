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Kadın - Aile Limon ve limon suyunun faydaları
Kadın - Aile

Limon ve limon suyunun faydaları

Limon, turunçgiller ailesinden bir meyvedir.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 21:27:00 - 2021-10-19 21:28:41
Limon ve limon suyunun faydaları

Limon, turunçgiller ailesinden bir meyvedir. Birçok farklı şekilde tüketilebilen limon dilimlenerek yenebilir, suyu sıkılarak içilebilir, yiyeceklere eklenebilir, suyu ve kabuğu yemek yaparken kullanılabilir. Limon ve limon suyu farklı alanlarda birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir;

  • Boğaz ağrısını giderir
  • Bağışıklık sisteminizi güçlendirir
  • Kanı temizler
  • Kalori alımını azaltır
  • Harika bir idrar söktürücüdür
  • Sindirime yardımcıdır
  • Kemik erimesini durdurur
  • Cildinizi temizler
  • Hafızayı güçlendirir
  • Enfeksiyonlarla savaşır
  • Kanser önleyicidir
  • Stresi azaltır
  • Ağız sağlığı için önemlidir
  • Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir
  • Nefesinizi tazeler
  • Enerji verir
  • Kan şekerini dengeler
  • Mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir
  • Saç bakımında kullanılır
  • Evleri temizlemekte de kullanılıyor
  • Göz sağlığına iyi gelir
  • Böbrek taşı oluşumunu engeller

Ciddi hastalığı ve yüksek tansiyonu olan, hamile, emziren ya da kronik bir rahatsızlığı olan kişiler doktora danışmadan fazla tüketmemelidir.

 

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