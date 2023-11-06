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Kadın - Aile Limon reçeli: Limon kabuğu reçeli nasıl yapılır? Püf noktaları neler?
Kadın - Aile

Limon reçeli: Limon kabuğu reçeli nasıl yapılır? Püf noktaları neler?

Yeniakit Publisher
2023-11-06 18:55:00 - 2023-11-06 19:39:29
Limon reçeli: Limon kabuğu reçeli nasıl yapılır? Püf noktaları neler?

Kokusu ve lezzetiyle büyüleyen limon reçelini yapmanın bilinmeyen püf noktaları… İşte mis gibi kokusuyla limon kabuğu reçeli nasıl yapılır? Püf noktaları neler?

Vazgeçilmez lezzeti limon kabuğu reçeli. Kokusu ve lezzetiyle büyüleyen limon reçelini yapmanın bilinmeyen püf noktaları… Limon kabuğu reçeli tarifi nasıl yapılır?

LİMON KABUĞU REÇELİ TARİFİ MALZEMELER
20 adet limon
1 çay kaşığı limon tuzu
4 su bardağı toz şeker
6 su bardağı su

Bu ölçüden 2 orta boy kavanoz reçel çıkar.

LİMON KABUĞU REÇELİ PÜF NOKTASI

Mis gibi limon kokusuyla sizi büyüleyecek limon reçelinin bilinmeyen püf noktası... Limon reçelinin içine limon tuzu koymak reçelin ömrünü uzatır. Ayrıca limon reçeli yaparken limonların beyaz kısmını rendelememeye özen gösteriniz.

LİMON KABUĞU REÇELİ TARİFİ NASIL YAPILIR?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Limonları güzelce yıkadıktan sonra kabuklarını beyaz kısımlarına denk gelmemesine özen göstererek rendeleyin.

Rendelediğiniz limonlardan iki tanesinin beyaz dış kısımlarını soyun. Ardından bıçak yardımıyla çizikler atın.

Ardından limon kabuklarını ve kabuklarını soyuduğunuz limonu bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı kadar su ilave ederek bir gece dinlendirin.

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Ertesi gün kabuklar ve limon yumuşayana kadar güzelce kaynatın. (Yaklaşık 15-20 dakika)

Ardından limonları içinden çıkarın. Ortadan ikiye bölüp sadece iç kısmını bir kenara ayırın. Pişen limon kabuklarını suyun içinden çıkarıp fazla sularını süzdürün.

Bir tencerenin içerisine pişen limon kabuklarını, limon içini, toz şeker ve limon tuzunu aktarın. Üzerine 2 su bardağı da su ilave edin.

Reçel suyunu çekip, şeker içinde güzelce eriyene kadar karıştırarak pişirin. Ardından ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra kavanoza aktararak muhafaza edebilirsiniz.

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