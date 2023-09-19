Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?

Banyo temizliğinde en çok zaman harcanan bölüm, tartışmasız, duşa kabinler. Bu alanın hijyen açısından büyük önem teşkil etmesi onu tüm kirlerinden ve lekelerinden arındırmanızı gerektirir. Peki ışıl ışıl parlayan bir duşa kabin için hangi yöntemleri denemeniz gerekiyor? İşte cevabı...

Banyoların yeteri kadar havalandırılmaması ve nemli bir havanın hakim olması gibi nedenler duşa kabinlerde kireçlenme ve küflenme sorunlarının yaşanmasına sebebiyet verir. Buna ek olarak biriken şampuan ve sabun kalıntıları zamanla kötü bir görüntü oluşmasına neden olur ve sağlığınız için tehlike oluşturabilir. Tüm bu sorunlarla nasıl baş edeceğinizi düşünüyorsanız size güzel bir haberimiz var. Etkili sonuçlar sunan pratik temizlik yöntemleri sizi bekliyor!

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTALARI

Cam yüzeyler sirkeyle parlasın

Duşa kabinlerde sıkça karşılaşılan sorunların başında inatçı su lekeleri gelir. Cam yüzeyler üzerinde oluşan bu lekelerden kurtulabilmek için sirkeden yardım alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Camların üzerine bir şişe yardımıyla sirke sıkabilir ardından mikrofiber bezle veya gazeteyle güzelce silebilirsiniz. Sonrasında camları bol temiz suyla yıkayabilir ve ışıl ışıl parlayan görüntünün keyfini sürebilirsiniz.

Karbonat ve sirke karışımıyla tertemiz yüzeyler

Duşa kabin temizliğinde sirkeden daha fazla verim almak isterseniz o zaman karbonatla karıştırmayı deneyin!

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-Bir fincan karbonatın üzerine hamur kıvamı oluşturacak miktarda sirke ekleyin.

-Karışımı sünger yardımıyla duşa kabine sürün ve 10-15 dakika kadar bekleyin.

-İsterseniz bir diş fırçası yardımıyla duşa kabindeki silikon yüzeyleri de bu karışımı kullanarak temizleyebilirsiniz.

Limon tuzuyla kireç lekesine son!

Doğal ürünler kullanarak duşa kabininize hijyen getirmek istiyorsanız limon tuzunu kullanabilirsiniz. Kireç lekelerine karşı etkili ürünle hem cam yüzeyleri hem duş takımını silebilirsiniz.

-Sprey şişesine 4 tatlı kaşığı limon tuzu ve 1 bardak su ekleyin.

-İyice çalkaladıktan sonra kireçli yüzeylere bu karışımı sıkın ve temiz bir bezle silin.

-Son olaraksa bol suyla güzelce yıkayın.

İnatçı lekelerin düşmanı su ve tuz!

Duşa kabin temizliğinde yalnızca kireç ve su lekeleriyle değil, aynı zamanda dip köşede biriken kirlerle de başa çıkmak gerekiyor. Bunun çözümü aslında çok basit; su ve tuz!

1 bardak suya istediğiniz kadar tuz ekleyip bu karışımı tüm yüzeylere sıkabilirsiniz. Bir fırçadan veya süngerden yardım alarak bu yüzeyleri güzelce ovduğunuzda tertemiz yapabilirsiniz.