Limon ile cilt temizliği nasıl yapılır?
Doğal bakımla cildinizi pürüzsüz hale getirmek istiyorsanız limondan faydalanabilirsiniz.
Doğal bakımla cildinizi pürüzsüz hale getirmek istiyorsanız limondan faydalanabilirsiniz. Cilt lekeleri, siyah noktalar ve sivilceler için limon çok özel bir doğal kaynaktır. Limon asidik bir meyvedir ve yüksek oranda C vitamini içerir. Limon suyu tonik olarak kullanıldığında sıkılaştırıcı, renk açıcı ve akne kurutucu özelliklerine sahiptir.
Limonla yapabileceğiniz etkili maske tarifleri
*Dilimlenmiş limonu direk cildinize sürüp uyuduğunuzda sabah cildinizin renginde açılma olduğunu fark edeceksiniz. Bu pratiği sık sık yapmanızı tavsiye etmiyoruz.
*Limon suyunu ve yoğurdu iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve ılık su ile yüzünüzü maskeden arındırın.
*Limonun suyundan birkaç damla pamuğa damlatıp cildinizi temizleyebilirsiniz. Özellikle yağlı ciltlerde bu yöntem çok etkilidir.