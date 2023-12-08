Limon: Ev hanımları doğadan topluyor, kimisi de satın alıyor: 10 bin kat daha değerli! İlacın faydasını yerle bir ediyor!

Bildiğiniz gibi limon ağacı, limon ve lim (yeşil limon) gibi çeşitleriyle bilinir. Bu meyveyi farklı şekillerde yiyebilirsiniz: posasını yiyebilir! , suyunu sıkabilir, içecekler hazırlayabilir, şerbetler ve tatlılar yapabilirsiniz. C vitamini çokça olan limon, içerdiği önemli besin maddeleriyle sağlık açısından oldukça değerlidir.

Bir çok erdemleriyle tanınır, ama en ilginç olanı tümör ve kistler üzerine olanıdır.

Bu bitki her tür kanser tipine karşı kanıtlanmış bir çaredir.

Bazıları kanserin her türlü varyasyonuna karşı yararlı olduğunu söylüyor.

Bakteri enfeksiyonları ve mantarlara karşı anti mikrobal spektrum olduğu, kurt ve parazitlere karşı etkili olduğu kabul ediliyor.

Yüksek tansiyonu dengeliyor.

Ayrıca stresle savaşan, sinir bozukluklarına iyi gelen antidepresan etkisi var.

Bu bilginin alındığı kaynak gerçekten büyüleyici:

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden birinden öğrenildiğine göre;

1970'ten beri 20'den fazla farklı laboratuar test etti ve sonuç olarak ; Limon ekstresinin 12 kanser tipinde kötü huylu hücreleri yok ettiği ortaya çıktı! Bu kanserler içinde ; kolon, göğüs, prostat, akciğer ve pankreas kanserleri de var. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmada limon ağacı bileşenlerinin Adriamycin adlı bütün dünyada genellikle kemoterapide kullanılan ilaçtan 10,000 kat daha iyi olduğu gösterildi. Daha da hayret verici olan; limon ekstreleri ile yapılan bu terapi; sadece kötü huylu kanser hücrelerini yok ediyor ve sağlıklı hücrelere hiçbir menfi etkisi bulunmuyor.

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