Limak Enerji’den yenilikçi girişimcilere destek

Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Limak Enerji, 2016 yılından bu yana devam ettirdiği Türkiye’nin Enerji Akademisi Projesi (TEA) ile gençlerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ve teknolojilerini destekleyecek TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı’nı kurdu.

Program, enerji alanında sektörel gelişmeler, dünyada hızla gelişen teknolojiler, yaygınlaşan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm trendleri dikkate alınarak tasarlandı.

Yerli katkı oranını artırılmalı

“Enerji alanında katma değeri yüksek ürünler üretmemiz, yerli katkı oranını artırmamız ve bunları yurtdışına ihraç edebilmemiz gerekiyor” diyen Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, “Biz de bu alandaki girişimleri desteklemek amacıyla Limak Enerji olarak elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Enerji sektörüne yönelik oluşturduğumuz Girişimcilik Hızlandırma Programı’nın örnek olmasını ve sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.