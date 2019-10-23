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Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lillesahasında Valencia'yı ağırlayacak. Henüz puan yüzü görmeyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Lille Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:27
Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Henüz puan yüzü görmeyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Lille Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Lille Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2, Digiturk 82 ve Kablo TV 237 kanallarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

E Grubu

22.00 Salzburg-Napoli

22.00 Genk-Liverpool

F Grubu

22.00 Inter-Dortmund

22.00 Slavia Prag-Barcelona

G Grubu

19.55 Leipzig-Zenit

22.00 Benfica-Lyon

H Grubu

19.55 Ajax-Chelsea

22.00 Lille-Valencia

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:27
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