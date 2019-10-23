Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lillesahasında Valencia'yı ağırlayacak. Henüz puan yüzü görmeyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Lille Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Henüz puan yüzü görmeyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Lille Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Lille Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2, Digiturk 82 ve Kablo TV 237 kanallarından naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları E Grubu 22.00 Salzburg-Napoli 22.00 Genk-Liverpool F Grubu 22.00 Inter-Dortmund 22.00 Slavia Prag-Barcelona G Grubu 19.55 Leipzig-Zenit 22.00 Benfica-Lyon H Grubu 19.55 Ajax-Chelsea 22.00 Lille-Valencia

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