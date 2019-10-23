Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lillesahasında Valencia'yı ağırlayacak. Henüz puan yüzü görmeyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Lille Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...23 Ekim 2019 Çarşamba 18:27
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille sahasında Valencia'yı ağırlayacak. Henüz puan yüzü görmeyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Lille, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Lille Valencia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Lille Valencia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2, Digiturk 82 ve Kablo TV 237 kanallarından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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