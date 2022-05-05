Lille-Monaco maçı ne zaman hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 36.haftasında Lille ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman? Lille Monaco maçı canlı izle
Fransa Ligue 1’in 36.haftasında Lille sahasında Monaco’yu konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Lille-Monaco maçı ne zaman hangi kanalda?
Lille ile Monaco 6 Mayıs Cuma akşamı TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.62 puanlı Monaco ligin 4.sırasında yer alıyor. Lille ise 51 puanla 10.sırada bulunuyor.