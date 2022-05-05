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Spor Lille-Monaco maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Lille-Monaco maçı ne zaman hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 36.haftasında Lille ile Monaco karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman? Lille Monaco maçı canlı izle

Yeniakit Publisher
2022-05-05 21:40:00 -
Lille-Monaco maçı ne zaman hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in 36.haftasında Lille sahasında Monaco’yu konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Lille-Monaco maçı ne zaman hangi kanalda?

Lille ile Monaco 6 Mayıs Cuma akşamı TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.62 puanlı Monaco ligin 4.sırasında yer alıyor. Lille ise 51 puanla 10.sırada bulunuyor.

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