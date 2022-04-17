Lille, Lens'e 2-1 yenildi
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, evinde Lens'e 2-1'lik skorla yenildi.
Ligin 32. hafta mücadelesinde Lille, Lens takımını ağırladı.
Konuk takımın gollerini 4. dakikada Przemysław Frankowski ve 37. dakikada Arnaud Muinga attı.
Ev sahibi takımın tek golü ise 45+1. dakikada Xeka'dan geldi.
Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 79 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lille, 48 puanda kaldı. 50 puana ulaşan Lens ise puan tablosunda Lille'in üstüne çıkarak 7. sıraya yerleşti.