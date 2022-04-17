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Spor Lille, Lens'e 2-1 yenildi
Spor

Lille, Lens'e 2-1 yenildi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, evinde Lens'e 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 03:41:00 -
Lille, Lens'e 2-1 yenildi

Ligin 32. hafta mücadelesinde Lille, Lens takımını ağırladı.

Konuk takımın gollerini 4. dakikada Przemysław Frankowski ve 37. dakikada Arnaud Muinga attı.

Ev sahibi takımın tek golü ise 45+1. dakikada Xeka'dan geldi.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Zeki Çelik, 79 dakika sahada kalırken Burak Yılmaz hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lille, 48 puanda kaldı. 50 puana ulaşan Lens ise puan tablosunda Lille'in üstüne çıkarak 7. sıraya yerleşti.

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