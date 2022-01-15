Lilith'in çocuğu Sezen'den Hz. Adem ile Hz. Havva'ya ağır hakaret!

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Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti.

Şarkı sözlerinin ilgili paragrafı, "Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete." sözleri ile başlarken, şu hadsiz ifadelerle devam etti:

"Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e"

Kamuoyu tarafından, Sezen Aksu için savcıların harekete geçmesi çağrısı yapılırken, çirkin sözleri sebebi ile tepkileri üzerine çeken Aksu, henüz bir açıklamada bulunmadı.