0553 313 94 23

"Ligin ikinci yarısına puanla başlamak istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi- Başkan Alinur Aktaş:- "Temennim, inşallah pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan 3 puan alarak ikinci devreye başlayalım"

17 Ocak 2019 Perşembe 13:27
"Ligin ikinci yarısına puanla başlamak istiyoruz"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar gruplarının temsilcileriyle görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Enver Kumova'nın da yer aldığı buluşmada Aktaş, taraftarların Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bütün gayretlerini ortaya koyduklarını belirtti.

Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunun altını çizen Aktaş, yeşil-beyazlı ekibin birçok Anadolu takımının yapamadığı başarılara imza attığını ifade etti.

Aktaş, Bursaspor çok daha güzel işleri başaracağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hafta çok özel bir maçımız var. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Evimizde Fenerbahçe ile oynayacağız. Temennimiz 17 maçta alınabilecek en yüksek puanları toplayalım. Neden bir Avrupa yapmayalım. İmkansız değil açıkçası. Temennim, inşallah pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan 3 puan alarak ikinci devreye başlayalım. İlk maçımızda Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynamış fakat VAR kurbanı olmuştuk. 3 puanı orada bırakmıştık. Ligin ikinci yarısına puanla başlamak istiyoruz. Bunu canı gönülden istiyorum."

Bursaspor taraftarlarının Türkiye'ye örnek gösterildiğini belirten Aktaş, "Gittiğim her yerde insanlar Bursaspor taraftarlarına gıpta ile bakıyor. Bu, beni Bursasporlu olarak mutlu ediyor. Sarf edilen güzel sözlerden dolayı kıvanç duyuyorum. Bundan dolayı taraftar gruplarına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bursaspor taraftar grupları adına konuşan Mehmet Güzelsöz ise Aktaş ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını bildirdi.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:27
  1. Bursa
  2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  3. Bursaspor
  4. Bursaspor Taraftarları
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi
    1. Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı..
    2. "Türkiye en büyük stratejik ortağımız"
    3. Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini..
    4. "Bize güç katacak oyuncular alacağız"
    5. Aladağ'daki yurt yangını davası
    6. Türk hayırseverlerden "Kanlı Ocak"..
    7. AB'de enflasyon aralıkta yüzde 1,7'ye..
    8. Hollandalı isim Türkiye'den sınır dışı..
    9. Akhisarspor'da 3 transfer birden
    10. Amerika’nın kapıları Türk markaları..
    11. "Hiç kimsenin beklentisi yüksek olmasın"
    12. Fransa'da patlama
    13. Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    14. Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi..
    17. Akşener, İmamoğlu'nu kabul etti
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. İran'da son 10 ayda 580 ton uyuşturucu..
    20. CHP'den Münbiç çıkışı: Esed'le barışın
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...