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Spor Lig'in gol kralı geri dönüyor
Spor

Lig'in gol kralı geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-03-29 19:55:00 -
Lig'in gol kralı geri dönüyor

Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Alanya maçından sonra iç menisküs yırtığı tespit edilen Enner Valencia, takımla birlikte çalışmaya başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Enner Valencia'dan müjdeli haber geldi. 3-1 kazanılan Alanyaspor maçından sonra diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edilen Ekvadorlu golcü, sahalara beklenenden erken döndü.

Lig'in gol kralı

Bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 25 gol atan Enner Valencia, krallık yarışında zirvede bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bitecek mukavelesi için de görüşmeler sürüyor.

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