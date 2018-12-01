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"Ligde kalmak tek hedefimiz"

- Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel:"Gençlerbirliği karşısında direnç gösteremedik. Tecrübeli ve genç oyuncuların karşılaşması oldu"

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:57
"Ligde kalmak tek hedefimiz"


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Gençlerbirliği karşısında direnç gösteremedik. Tecrübeli ve genç oyuncuların karşılaşması oldu." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6-0 yenildikleri Gençlerbirliği maçında istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Alt yapı oyuncularıyla mücadele ettiklerini hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ligin başında transfer tahtasını açamadığımız için profesyonel yaptığımız altyapı oyuncularıyla 14 maça çıktık. Şimdiye kadar sadece bir beraberlik alabildik. Oyuncularımız çok genç ve tecrübeleri yok. Bugün oynadığımız maçta da bu çok net ortaya çıktı. Gençlerbirliği karşısında direnç gösteremedik. Tecrübeli ve genç oyuncuların karşılaşması oldu."

Yüksel, ligin devre arasını beklediklerini söyleyerek, "Devre arasına kadar sorunlarımızı aşıp transfer tahtasını açmak ve ligde kalmak tek hedefimiz." diye konuştu.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:57
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