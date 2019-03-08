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Ligde düşme potasında Avrupa'da zirvede

- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. sırada yer alarak düşme potasında olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk kez katıldığı Avrupa Challenge Kupası'nda finale kalarak ligdeki performansının aksine başarılı bir grafik çiziyor- Aydın Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Mustafa Umut Uysal:- "Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden ve çok iyi takımlar var. Play-out oynayacağız bunun için çok üzgünüz ama en azından bunun telafisini Avrupa'da finale kalarak yapmış olduk"- "Önemli olan bu ligde kalıcı olmak. İnşallah bu sene bunu başarıp Avrupa kupasını da Türkiye'ye, Aydın'a getirebilirsek bizim için güzel bir sezon geçmiş olur"

08 Mart 2019 Cuma 12:10
Ligde düşme potasında Avrupa'da zirvede


AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Mustafa Umut Uysal, ligdeki kötü gidişatlarını CEV Challenge Kupası'nda finale kalarak telafi ettiklerini, hedeflerinin kupayı Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligde 21,3 puanla 10. sırada yer alıyor.

Mavi-beyazlı takım, ligde istedikleri sonucu alamasa da ilk kez katıldıkları CEV Challenge Kupası'nda büyük bir başarı elde ederek finale kadar yükseldi.

Takımın antrenörü Mustafa Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde hak ettikleri yerde olmadıklarını, Türkiye Kupası ve CEV Challenge Kupası'yla birlikte ligi yürütmenin çok zor olduğunu söyledi.

Ligde hedefleri olan play-off'u oynayamayacakları için üzgün olduklarını aktaran Uysal, uzun seyahatler, yorucu maçlar ve etap geçtikçe zorlaşan mücadelelerde istenmeyen puan kayıpları yaşadıklarını dile getirdi.

Takımın çok geç kurulduğuna dikkati çeken Uysal, "Elimizdeki az rotasyonla bunu çevirebildiğimiz kadar çevirmeye çalıştık. Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri ve çok iyi takımlar var. Play-out oynayacağız bunun için çok üzgünüz ama en azından bunun telafisini Avrupa'da finale kalarak yapmış olduk. Gönül isterdi ki ilk yılımızda play-off oynayıp iki başarıyı birden yakalayalım. Ama önemli olan bu ligde kalıcı olmak. İnşallah bu sene bunu başarıp Avrupa kupasını da Türkiye'ye, Aydın'a getirebilirsek bizim için güzel bir sezon geçmiş olur." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini belirten Uysal, onlara iyi ekip olunduğunda sahada yenemeyecekleri takım olmadığı yönünde konuşmalar yaptıklarını, Avrupa'daki başarının da bunun örneği olduğunu aktardı.


- "Tek gayemiz kupayı Türkiye'ye getirmek"


CEV Challenge Kupası final maçının ilk karşılaşmasını kendi evlerine oynayacaklarını anımsatan Uysal, şunları kaydetti:

"Finalde şartların eşit olduğunu düşünüyorum. Herkes ilk maçın içeride ikinci maçın dışarıda olmasını dezavantaj olarak görüyor. Ama oynadığınız zaman bunu başarırsınız. Finalde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zor periyottan en iyi şekilde hazırlanıp, rakibimizi buradan eli boş göndermek istiyoruz. Final oynamayı bu şehir hak ediyordu. Avrupa'da çok maça gittik ama en güzel seyircimiz bizim seyircimiz. Tek gayemiz kupayı Türkiye'ye getirmek."


- "Ligde kalmak istiyoruz"


Ligde yarın Eczacıbaşı VitrA ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Uysal, şu değerlendirmede bulundu:

"Ligde seyircimiz önünde oynayacağımız son maç. Oyuncularım da ben de bunun bilincindeyiz. Bu maçtan en iyi sonucu almayı hedefliyoruz. Eczacıbaşı bir marka ama biz de ev sahibi olmamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Buradan alacağınız puanlar play-out'a taşınıyor. En yakın rakibimizle aramızda 10 puan var. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ama öncelikle önümüzdeki maçları geçip play-out'a odaklanıp ligde kalmak istiyoruz."

Aydın Büyükşehir Belediyespor ile İtalyan ekibi Saugella arasındaki final serisinin ilk mücadelesi 20 Mart Çarşamba günü Aydın'da, rövanşı ise 27 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:10
  1. Aydın Büyükşehir Belediyespor
  2. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  3. Voleybol

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