Ligde ağır yara alan Beşiktaş’ta hareketlilik! Fikret Orman düğmeye bastı Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası Fikret Orman’nın kurmayları toplayıp durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Gazişehir Gaziantep karşısında alınan 3-2'lik sonuç sebebiyle mücadeleyi Kalyon Stadı'nda izleyen Beşiktaşlı taraftarlar, yönetimi hedef almıştı. Karşılaşmayı statta takip eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, mağlubiyet ve taraftar tepkisinin ardından kurmaylarını toplayıp durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde önceki akşam Gazişehir Gaziantep’e konuk olan Beşiktaş, rakibi karşısından 3-2’lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Mücadelenin henüz 6. dakikasında 10 kişi kalan ve oyunu 9 kişi tamamlayan Kara Kartal’da fatura, yönetime çıkarılmıştı. Kalyon Stadı’nda oynanan karşılaşmada 90 dakikanın sona ermesinin ardından tribünde yer alan Beşiktaşlı futbolseverler, yaptıkları tezahüratlarla Başkan Fikret Orman ve yönetimdeki kurmaylarını, mağlubiyet sebebiyle hedef alıp istifa tezahüratlarında bulunmuştu. Karşılaşmayı stadyumda takip eden Başkan Fikret Orman’ın, hem alınan sonuç hem de taraftarın tepkisinin ardından kurmaylarını toplayıp durum değerlendirme toplantısı yapacağı bildirildi.

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