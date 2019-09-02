Lig puan durumu | Süper Lig puan durumu 2019 Süper lig sonuçları oynanan maçlar sonucunda netlik kazandı. Süper Lig’in 3.haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yaptı. Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi. Peki Süper Lig puanda son durum ne? Süper Lig puan durumu 2019. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor son puan durumu haberleri.

Süper lig sonuçları oynanan maçlar sonucunda netlik kazandı. Süper Lig’in 3.haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine ev sahipliği yaptı. Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Futbolda Süper Lig'in üçüncü haftası geride kalırken üçte üç yapan Alanyaspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi. Peki Süper Lig puanda son durum ne? Süper Lig puan durumu 2019. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor son puan durumu haberleri. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maç sonuçları şöyle: Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 0-1 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray: 2-3 Konyaspor-Antalyaspor: 2-2 Göztepe-Yukatel Denizlispor: 0-0 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 1-1 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-2 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1 BTCTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor: 2-3 Süper Lig puan durumu 2019

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