Lifecell, ‘Çok net’ ile interneti katlıyor

Lifecell’in imza attığı yeni dijital oyun “Çok Net” sayesinde Turkcell ve Lifecell’liler birbirlerine internet kazandırıyor. Lifecell’in merakla beklenen dijital oyunu 3 Mayıs’a kadar sürecek.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Lifecell’in ruhuna uygun olarak kullanıcıları her geçen gün yeni özelliklerle buluşturarak, bugüne kadar karşılaşmadıkları bir deneyim sunduklarını belirtti. Bugüne kadar birçok sıra dışı yeniliğe imza attıkları markanın farkını ortaya koyarak kısa zamanda milyonlarca müşterinin tercihini kazandığını kaydeden Yiş, “Yeni dijital oyunumuzla da fark yaratarak tüm kullanıcılarımızın oynadıkça birlikte kazanacağı sürpriz bir kurgu hazırladık. Türkiye’nin ezberleri bozan dijital markası ile müşterilerimizi şaşırtmaya ve onlara kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.