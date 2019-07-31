Lif kabağı nasıl kullanılır? İşte lif kabağı ile temizlik yapabileceğiniz alanlar

Lif kabağı ne işe yarar? Ülkemizde lif kabağı güney kesimlerde üretilmektedir. Lif kabağının olgunlaşmış meyvelerinden üretilen lif, genellikle temizlik aracı olarak kullanılır. Özellikle banyo yaparken veya mutfağınızda sünger yerine lif kabağını kullanmak çok sağlıklıdır. İşte lif kabağının faydaları...

Lif kabağı nedir?

Lif kabağı; bilimsel adı Luffa cylindrica (L.) olan ve kabakgiller ailesine mensup türün olgun meyvesidir. İngilizce’de Loofah olarak bilinir. Çiçekleri koyu sarı olan bu bitki tek yıllık olup, yayılmacı ve güçlü bir bitkidir. Anavatanı Ortadoğu bölgesi olan lif kabağı ülkemizin güney bölgelerinde bolca yetişebilir. Hatay ilimizde Asi nehri boyunca kabak lifleri yetiştirilmektedir.

Lif kabağı nasıl yetiştirilir?

Lif kabağı, suyu çok sever. Ayrıca besin içeriği yüksek topraklarda daha gür yetişir. Bu nedenle ekimi yapılmadan bir hafta önceden toprak hayvan gübresi ile zenginleştirilebilir. Toplamda lif kabağından lif elde etmek için geçen süre yaklaşık 5 aydır. Ekim zamanı buna göre hesaplanır ve don tehlikesinin bitmesinin ardından ekimi yapılır. Bol su ve güneş ister. Tohumları ekmeden önce 24 saat suda bekletmek gerekir. Ardından tohumlar toprağa ekilir ve her tohum arasında 30-40 cm kadar aralık olmasına dikkat edilir. Yaklaşık 4 hafta içinde çimlenme görülür. Boyları 1.5 metre olmadan etraflarında çıkan tomurcuklar budanırsa daha hızlı bir büyüme sergiler. 1,5 metreden sonra tırmanacak bir alan varsa o alana doğru hızla büyür. Yaz sonuna doğru kabaklar olgunlaşır ve bu aşamada sebze olarak tüketilebilir. Ancak lif elde etmek isteniyorsa kabaklar iyice kuruyana kadar beklenir. Parmak ile bastırıldığında üst kısmı kuru bir dal gibi çatırtıyorsa lifler artık çıkarılmaya hazırdır. Ayrıca lifler toplanırken elde edilen tohumlar ertesi sene için saklanmalıdır. Elde edilen lifler çekirdeklerinden ayıklandıktan sonra güneşte kurutulur.

Lif kabağı nerelerde kullanılır?

Cilt temizliğinde

Lif kabağı, cildin toksinlerini serbest bırakabilmesi için detoksinin giderilmesine yardımcı olan, cildin fırçalanmasını sağlayan harika bir yöntemdir. Hücre yenilenmesini teşvik eder ve kan dolaşımını hızlandırır, cilt tonunu iyileştirir ve parlak görünümlü bir cilde neden olur. Yapmanız gereken tek şey, süngeri yumuşatmak için az miktarda su ile ıslatmaktır.

Bulaşık temizliğinde

Temizlemesi zor olan tencere veya tavaya sahipseniz, bir lif kabağı süngeri idealdir. Doğal lifler aşındırıcıdır, ancak yüzeyi çizmez. Ayrıca ocak üstünüz, dolaplarınız, zeminleriniz ve mutfağın diğer alanları gibi yüzeyleri hasar vermeden temizler.

Çamurlu ayakkabı temizliğinde

Lif kabağı çamurlu ayakkabıların temizliği için mükemmeldir, tüm çamurları dişlerden çıkarabilir. Bu amaç için kullanımı kolaydır.

Sabunları hızlıca kurutmada

Bir parça lif kabağını dilimleyin ve sabun tabağına koyun. Bu, sabunun çabuk kurumasına neden olur ve hızlı erimesini önler.

Sırt kaşımada

Lif kabağı süngeri uzun olduğu için mükemmel bir sırt kaşıma aracıdır. İki ucundan tutarak sırtınızı kaşıyabilirsiniz.