Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman saat kaçta?

Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı için futbol severler maç saatini merak ediyor. Liechtenstein U21 önceki hafta Portekiz U21 mücadelesinde 1-7 yenildi. Portekiz U21 ise Liechtenstein U21 maçında 1-7 kazandı. İstatistiklere göre, Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçını kim kazanacak? Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı saat kaçta oynanacak? İşte Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçında son durum.

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 8 maçında Liechtenstein U21 ile Portekiz U21, 11 Ekim 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Liechtenstein U21, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Portekiz U21, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Liechtenstein U21 önceki hafta Portekiz U21 mücadelesinde 1-7 yenildi. Portekiz U21 ise Liechtenstein U21 maçında 1-7 kazandı. Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Liechtenstein U21, 1 gol attı ve 11 gol yedi. Portekiz U21, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Portekiz U21, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.