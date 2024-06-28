LİDERSAN, en büyükler arasında

Gaziantep ve Türkiye’nin önemli şirketlerinden olan Altunkaya Grup, üretim, istihdam ve ihracatta zirveye yükselmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan, sanayi sektörlerinin devlerini belirleyen ve 1968’den bu yana aralıksız olarak açıklanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2023 yılı sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Listede her zaman olduğu üst sıralarda yer bulan Gaziantep firmalarından Alkunkaya da üretimden gelen net satış rakamıyla bu kez 269. sırada yer aldı. Alkunkaya grubu şirketlerinden Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş. 2022 yılı rakamlarına göre de 359. sırada yer almıştı. Bu yılın dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de zorlu bir yıl olduğu, Gaziantep ve bölge illeri için ayrıca bir deprem felaketinin yaşandığını hatırlatan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yaşanan büyük felaket ile ulusal ve küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen üretim, istihdam ve ihracatı arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye sanayisi için önemli olan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında önceki yıl ciddi bir yükselişle 359. Sıraya yükseldiklerini hatırlatan Altunkaya, “Bu yıl açıklanan 2023 listesinde de Altunsa Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizden birisi olan Lidersan’ın daha üst sıralarda yer alması Altunkaya ailesini mutlu etmiştir. Elbette başarı bir ekip işidir. Global krizlere, pandemi ve pandeminin getirdiği sıkıntılara ardından Ukrayna-Rusya savaşıyla bölgede ve dünyada bozulan dengelere ve büyük deprem felaketine rağmen firmamız üretimini arttırarak sürdürmektedir. Başarıda emeği geçen çalışanlarımızı ve bizleri destekleyenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de aynı inançla ülkemizin ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatla katkılar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.