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Spor Liderlik gidince Ali Koç Yeni Kavganın Fitilini Ateşledi!
Spor

Liderlik gidince Ali Koç Yeni Kavganın Fitilini Ateşledi!

Yeniakit Publisher
2024-02-24 15:31:00 -
Liderlik gidince Ali Koç Yeni Kavganın Fitilini Ateşledi!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk rekabeti kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dernek açılışında yaptığı açıklamayla yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Ali Koç, Galatasaray'ı kastederek "Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk rekabeti kızıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dernek açılışında yaptığı açıklamayla yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Ali Koç, Galatasaray'ı kastederek "Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz" dedi.
Ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet kızıştı. İki takımın yetkililerinin son dönemde yaptığı açıklamalar gerilimi iyice artırırken kavganın fitilini ateşleyecek son açıklama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

Bir dernek açılışında Galatasaray'ı eleştiren Ali Koç, "Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz" dedi.

"ŞAMPİYON YAPILMAYA ALIŞTIRILMIŞ TAKIM"

Koç'un açıklamaları şöyle:

"3 Temmuz'dan bu zamana kadar yaşadıklarımızı sportif sebeplerle açıklayamazsınız. 10 senedir yaşadıklarımızı kimse sportif sebeplerle açıklayamaz. Bu sene bir rakibimizle yarışıyoruz. Şampiyon yapılmaya alıştırılmış bir takımla yarışıyoruz. Bir hakem geçen gün televizyonda anlatıyor. 1997 yılında Beşiktaş lider. Son dakikada gülünç bir penaltı çalınıyor.

Hangi kulüp eski futbolcularını başka kulübe verdiği zaman bu kadar spekülasyon oluyor. Bizim eski sporcularımız daha canla başla oynuyor bize karşı. Bir başkan benim yaptıklarımı söyleyip böyle biri bize başkan olamaz dedi. Bizde de kulübü icraya vermiş bir başkan, bir daha başkan olamaz. Hamurumuz farklı."

"BİR KERE ŞAMPİYON OLURSAK ARKASI GELECEK"

"Zamanlar kişiler değişiyor ama Fenerbahçe'nin hedef olması değişmiyor. Onun için tarihte görülmemiş bir kenetlenmeyi göstermemiz gerekiyor. İsmail Hoca ve futbolcuları tarihimizde görülmedik bir puan topladık. Bir beraberlik oldu hocaya, futbolculara, bize saldırılar oldu. İnanın bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ama bir kere şampiyon olursak inanın arkası gelecek."
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