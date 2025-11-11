  • İSTANBUL
Gündem Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması
Gündem

Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu örgüt lideri olarak açıkladı. Örgütün şeması ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açıklanan İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve bir şema yer aldı. İşte o şema:

402 ismin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve 6 isim için örgüt yöneticisi sıfatı kullanıldı. Örgüt yöneticileri diye; Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün sayıldı.

Şemada her yönetici için farklı isim grupları yer aldı. 10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. O isimler şunlar:

Mehmet Murat Çalık
Tuncay Yılmaz
Yakup Öner
Mustafa Akın
Resul Emrah Şahan
Mehmet Pehlivan
Yiğit Oğuz Duman
Bakir Aydöner
Hakan Karaniş
Sarp Yalçınkaya

İddianameye göre Murat Ongun'a bağlı çalışanlar:

Emrah Bağdatlı
Özge Bağdatlı
Nihat Sütlaş
Murat Kapki
Hüseyin Köksal
Serdal Taşkın
Buğra Gökçe
Kaan Sürmegöz
Pınar Türker
Kadriye Kasapoğlu
Gözdem Ongun
Fatoş Ayık
Turan Aydoğan
Barış Kılıç
Nihat Uçan
Elif Atayman
Güldem Şık
Erdinç Çolak
Ulaş Yılmaz
Ömür Yılmaz
Vedat Şahin
Kahraman Yeşilyurt
Metin Bal
Elif Güven
Mete [Soyadı Belirsiz]
Nazlı Dalar
Esma Bayrak

İddianameye göre Fatih Keleş'e bağlı çalışanlar:

Elçin Karaoğlu
Ali Nuhoğlu
Süleyman Atik
İbrahim Bülbüllü
Yavuz Saltık
Ali Rıza Yılmaz
Can Akın Çağlar
Gürkan Alpay
Ramazan Gülten
Mehmet Çakırlıoğlu
Murat Yazıcı
Ufuk Karakaya
Taner Çetin
Arzu Can
Çağla Demir

İddianameye göre Ertan Yıldız'a bağlı çalışanlar:

Ziya Gökmen Togay
Ali Sukas
Burak Sıralı
Ali Kurt
Şafak Başa

İddianameye göre Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı çalışanlar

Hakan Karanis
Sarp Yalçınkaya

İddianameye göre Hüseyin Gün'e bağlı çalışanlar

Necati Özkan
Erol Özgüner
Melih Geçek
Emrah Yüksel
Esra Bulduk
Zehra Keleş
İsmet Kobil

İmamoğlu suç örgütü

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve 2352 yıla kadar hapsi istenen iddianamede örgütün adı 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105'i tutuklu 402 kişi hakkındaki iddianame 3 bin 900 sayfadan oluştu. İmamoğlu, 142 eylemle suçlandı.

İddianamede 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı kaydedildi. İddianamede kamunun 160 milyar lira zarara uğradığı öne sürüldü.

