Liderliğini Ekrem yapıyor! İşte İmamoğlu suç örgütünün şeması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açıklanan İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve bir şema yer aldı. İşte o şema:

402 ismin yer aldığı iddianamede Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve 6 isim için örgüt yöneticisi sıfatı kullanıldı. Örgüt yöneticileri diye; Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün sayıldı.

Şemada her yönetici için farklı isim grupları yer aldı. 10 ismin doğrudan İmamoğlu'na bağlı çalıştığı iddia edildi. O isimler şunlar:

Mehmet Murat Çalık

Tuncay Yılmaz

Yakup Öner

Mustafa Akın

Resul Emrah Şahan

Mehmet Pehlivan

Yiğit Oğuz Duman

Bakir Aydöner

Hakan Karaniş

Sarp Yalçınkaya

İddianameye göre Murat Ongun'a bağlı çalışanlar:

Emrah Bağdatlı

Özge Bağdatlı

Nihat Sütlaş

Murat Kapki

Hüseyin Köksal

Serdal Taşkın

Buğra Gökçe

Kaan Sürmegöz

Pınar Türker

Kadriye Kasapoğlu

Gözdem Ongun

Fatoş Ayık

Turan Aydoğan

Barış Kılıç

Nihat Uçan

Elif Atayman

Güldem Şık

Erdinç Çolak

Ulaş Yılmaz

Ömür Yılmaz

Vedat Şahin

Kahraman Yeşilyurt

Metin Bal

Elif Güven

Mete [Soyadı Belirsiz]

Nazlı Dalar

Esma Bayrak

İddianameye göre Fatih Keleş'e bağlı çalışanlar:

Elçin Karaoğlu

Ali Nuhoğlu

Süleyman Atik

İbrahim Bülbüllü

Yavuz Saltık

Ali Rıza Yılmaz

Can Akın Çağlar

Gürkan Alpay

Ramazan Gülten

Mehmet Çakırlıoğlu

Murat Yazıcı

Ufuk Karakaya

Taner Çetin

Arzu Can

Çağla Demir

İddianameye göre Ertan Yıldız'a bağlı çalışanlar:

Ziya Gökmen Togay

Ali Sukas

Burak Sıralı

Ali Kurt

Şafak Başa

İddianameye göre Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı çalışanlar

Hakan Karanis

Sarp Yalçınkaya

İddianameye göre Hüseyin Gün'e bağlı çalışanlar

Necati Özkan

Erol Özgüner

Melih Geçek

Emrah Yüksel

Esra Bulduk

Zehra Keleş

İsmet Kobil

İmamoğlu suç örgütü

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan ve 2352 yıla kadar hapsi istenen iddianamede örgütün adı 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' olarak yer aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 105'i tutuklu 402 kişi hakkındaki iddianame 3 bin 900 sayfadan oluştu. İmamoğlu, 142 eylemle suçlandı.

İddianamede 76 kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı kaydedildi. İddianamede kamunun 160 milyar lira zarara uğradığı öne sürüldü.