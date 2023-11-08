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Gündem Liderlerden aile fotoğrafı
Gündem

Liderlerden aile fotoğrafı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 18:41:00 - 2023-11-08 18:50:14
Liderlerden aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılması ve hitapta bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.


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