Liderler yemekte buluştu: Erdoğan yemeğe eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

Erdoğan 4 liderle ikili görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi. Basına kapalı görüşme, 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Nuvola Kongre Merkezi'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.

Erdoğan, bugünkü son görüşmesini ise Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptı.





