0553 313 94 23

Lideri Medipol Başakşehir, yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

08 Mart 2019 Cuma 10:18
Lideri Medipol Başakşehir, yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 24 maçta 54 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde haftaya lider giriyor.

Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u yenerek son veren Fenerbahçe ise 28 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

 

- Clichy'nin sakatlığı sürüyor

 

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

 

- Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında

 

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:18
  1. Rize
  2. Kayseri
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe
  5. Futbol
  6. Medipol Başakşehir
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler"
    1. Akar: "Kürt kardeşlerimizle hiçbir..
    2. Konya SMMMO’da Gelir Vergisi beyanı..
    3. Son koordinasyon toplantısı da yapıldı
    4. Torbalı sokakları ışıl ışıl
    5. Düzce Üniversitesi tıp ve teknoloji..
    6. "Mahrem imam" FETÖ'nün "ihbar..
    7. Finlandiya'da merkez sağ hükümeti..
    8. Okul öncesi eğitimin önemine vurgu..
    9. Yeşilay haftası etkinliği düzenlendi
    10. AK Parti’li Göğde; “Kadın her şeyin..
    11. Azerbaycan’da trafik polislerinden..
    12. Her şeye rağmen mutlu olarak kanseri..
    13. Destanlaşan Çanakkale’yi anlattı
    14. Düzce’de 8 Mart Kadınlar gününde..
    15. AA Editör Masası'nda kadın gazeteciler..
    16. Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile..
    17. Başkan Yaşar: “Kadınlar toplumun..
    18. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    19. Kayserili Sporcu Ersoy Turp Boccia..
    20. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı..
    22. Başkan Bozkurt’tan 8 Mart Dünya..
    23. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Güvenli..
    24. Bilecik Belediyesi’nden kandil simidi..
    25. Bu Teftiş Kurulu kime çalışıyor
    26. Gamze Gürdal, hayalini gerçekleştirmek..
    27. Doğu Anadolu'da ulaşıma kar engeli
    28. 800 yıllık altın işlemeli tabloları 2..
    29. Akar: "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide..
    30. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç,..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir