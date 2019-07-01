Lider QASHQAI güçlenerek geldi
Geçtiğimiz yılda Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, baştan aşağı yenilendi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
ODD verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli NISSAN QASHQAI, 160 hp maksimum güce sahip yeni 1.3 litre DIG-T benzinli ve daha düşük yakıt tüketimiyle yenilenen 1.5 litre dCi dizel motorları, sürüş keyfini artıran yeni otomatik şanzıman seçeneği ve Apple CarPlay ile Anroid Auto entegrasyon teknolojisine sahip yenilenen multimedya sistemi ile artık daha güçlü.
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