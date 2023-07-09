Lider Peugeot

Yılın ilk yarısında 40 bin 892 adetlik satış gerçekleştiren Peugeot, özellikle SUV modelleriyle pazarın en dikkat çekici markası olmaya devam ediyor. Marka, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 24 bin 277 adet SUV satışıyla Türkiye’nin lider markası konumunu koruyor. Peugeot’nun toplam pazarda yılın ilk yarısında 3 yerli üreticinin ardından 4’üncü sırada yer aldığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Bu çok önemli bir başarı. Satışlarımız ilk 6 aylık dönemde 40 bin 892 adede ulaştı. Bu sene ilk 6 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 55 büyüyen pazarda biz Peugeot olarak yüzde 170 oranında büyüdük” dedi. Türkiye pazarında en fazla tercih edilen modellerin 3008 ve 2008 olduğunu ifade eden Gülin Reyhanoğlu, “SUV modellerimizle pazarın en beğenilen markasıyız. Birbirinden iddialı 4 modelimizle, ilk 6 ayda SUV pazarından yüzde 12.3 pay almayı başardık. Bir başka deyişle Türkiye’de satılan her 8 SUV araçtan biri Peugeot oldu. Ayrıca sadece haziran ayında, Fransa’dan sonra tüm dünyada en çok 408 satılan ikinci ülke, Türkiye oldu. Yılın ikinci yarısında yenilenen 508 ve 2008 modellerimizi pazara sunmayı planlıyoruz. Bunlar bize ekstra güç katacak” diye konuştu.