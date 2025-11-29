Lice’de korkutan patlama! Elektrik hattı alev aldı
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bulunan ve Hani ile kırsalına enerji sağlayan elektrik hattında yaşanan patlama anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Patlama, Hani ilçesi ile kırsalına enerji sağlayan trafo trafo merkezindeki 'Fider-6 Hani' isimli fiderde yaşandı. XLPE kablo başlığı ve ENH iletkeni arasındaki bağlantı noktasında yaşanan patlama sonucu oluşan arıza, Dicle Elektrik ekipleri tarafından kıssa sürede onarıldı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan patlama anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.