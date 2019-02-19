Lice Belediyesi yol temizleme çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice Belediyesi tarafından vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir çevre sunabilmek amacıyla yapılan yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Lice Belediyesi tarafından vatandaşlara temiz ve sağlıklı bir çevresunabilmek amacıyla yapılan yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Vatandaşların genel sağlığını ilgilendiren konularda ve çevretemizliğine önem gösteren Lice Belediyesi, bu alandasokakların daha temiz ve hijyenik olması çalışmalarını sürdürüyor. Yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalıkların önüne geçiliyor. Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kendilerinin burada el birliği ile vatandaşlara nasıl hizmet yapabilirizi düşündükleri belirtti. Kaymakam Çelik, "Belediye çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri de çevre temizliğidir. Amacımız vatandaşımızın daha temiz yollarda yürümesidir. Yol temizleme çalışmalarımız program dahilinde devam edecektir" dedi.