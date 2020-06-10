Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunanistan'a ait bir savaş gemisi durdurmaya çalıştığı öne sürüldü.

CNN Greece'den aktarılan bilgilere göre, Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunanistan'a ait bir savaş gemisi durdurmaya çalıştı.

Yunanistan'a ait helikopter müdahale için kalktı.

Helikopterin havalanmasının ardından Türk savaş gemileri tarafından yapılan anonsta, "Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır" denildi. Yaşanan gelişme sonrası helikopterler geri dönmek zorunda kaldı.

Araştırmacı yazar Murat Akan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan ve İtalya, Libya'ya giden Türk kargo gemisine İrini Operasyonu kapsamında asker çıkarmak için helikopter gönderdi. Ancak Türk Fırkateynlerinin ''Bu gemi Türk Devleti tarafından korunmaktadır'' uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldılar" dedi.