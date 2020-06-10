  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Yunanistan ve İtalya, Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisine İrini Operasyonu kapsamında asker çıkarmak için helikopter yolladı. Yaşanan gelişme sonrası Türk savaş gemisi tarafından anons yapıldı. Helikopterler geri dönmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:17:00 - 2020-06-10 16:37:18
Libya'ya giden Türk gemisine müdahale girişimi! Anons geçince bakın ne yaptılar

Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunanistan'a ait bir savaş gemisi durdurmaya çalıştığı öne sürüldü.

CNN Greece'den aktarılan bilgilere göre, Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemisini Yunanistan'a ait bir savaş gemisi durdurmaya çalıştı.

Yunanistan'a ait helikopter müdahale için kalktı.

Helikopterin havalanmasının ardından Türk savaş gemileri tarafından yapılan anonsta, "Bu gemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır" denildi. Yaşanan gelişme sonrası helikopterler geri dönmek zorunda kaldı.

Araştırmacı yazar Murat Akan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan ve İtalya, Libya'ya giden Türk kargo gemisine İrini Operasyonu kapsamında asker çıkarmak için helikopter gönderdi. Ancak Türk Fırkateynlerinin ''Bu gemi Türk Devleti tarafından korunmaktadır'' uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldılar" dedi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Dünya bu haberi konuşuyor: Hafter'in uçağı Venezuela'ya indi
Dünya bu haberi konuşuyor: Hafter'in uçağı Venezuela'ya indi

Dünya

Dünya bu haberi konuşuyor: Hafter'in uçağı Venezuela'ya indi

Libya’da petrol gelişmesi! İtalya ile tüm akışı kestiler
Libya’da petrol gelişmesi! İtalya ile tüm akışı kestiler

Dünya

Libya’da petrol gelişmesi! İtalya ile tüm akışı kestiler

Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle
Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

Dünya

Hafter'den Türkiye ile ilgili küstah hamle

Bakan Akar'dan olay açıklama: Hafter Libya'da değil
Bakan Akar'dan olay açıklama: Hafter Libya'da değil

Gündem

Bakan Akar'dan olay açıklama: Hafter Libya'da değil

Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak
Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak

Dünya

Mısır tarafının Türkiye itirafı gündem oldu: Erdoğan bunu yapacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu! İHA'ların tespit ettiği
Gündem

MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonun ayrıntıları belli oldu! İHA'ların tespit ettiği "Apo'nun Celladı" saklandığı ininde 1 tonluk mühimmatla öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın elebaşı "Abdullah Öcalan'ın (Apo) Celladı" olarak bilinen Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un öldürüldüğü nefes kes..
Erdoğan’a seslenen MHP’li vekilden çakma ülkücüleri kızdıracak sözler! “Tedavisi imkansız hastalık var bunlarda”
Siyaset

Erdoğan’a seslenen MHP’li vekilden çakma ülkücüleri kızdıracak sözler! “Tedavisi imkansız hastalık var bunlarda”

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Partili Aytun Çıray’ın, Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi lekelemeye çalışmasın..
İngiliz çay markalarından ırkçı tehditlere cevap: Lütfen bizim çayımızı içmeyin
Dünya

İngiliz çay markalarından ırkçı tehditlere cevap: Lütfen bizim çayımızı içmeyin

İngiltere'nin tanınmış çay markaları Yorkshire Tea ve PG Tips, sağ görüşlü sosyal medya kullanıcılarının boykot tehditlerine karşılık "Lütfe..
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı