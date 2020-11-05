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Aktüel Libya'nın Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar bulundu
Aktüel

Libya'nın Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:58:29 -
Libya'nın Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar bulundu

TERHUNE (AA) - Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden haziran ayında kurtarılan Terhune şehrindeki toplu mezar kazı alanlarında beş yeni mezar daha bulundu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu medya sorumlusu Abdulaziz Caferi, yerel basına yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesindeki toplu mezar kazı alanında beş toplu mezara daha ulaştıklarını kaydetti.

Mezarların bulunduğu bölgedeki ilk noktada şu ana kadar 4 ceset kalıntısı çıkardıklarını kaydeden Caferi, bölgede adli tıp ekiplerinin gözetiminde yürütülen kazı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde şimdiye kadar ulaştıkları en az 23 toplu mezarda, 86 ceset ve ceset kalıntısı çıkarıldığını açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.


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