  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı
Aktüel

Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio: - "Hükümet, Libya'nın istikrarı için kararlı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Başbakan Conte ile bugün Bingazi'de Hafter ile görüşmemizde bunu yineledik"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:51:26 -
Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın Bingazi kentinde 108 gündür tutsak olan Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"nın 18 kişilik mürettebatının serbest kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile beraber bu sabah saatlerinde Bingazi'ye sürpriz ziyaret gerçekleştiren Başbakan Conte, İtalyan basınında yer alan İtalyan balıkçıların serbest kaldığı haberini sosyal medyadan doğruladı.

Conte, Twitter hesabından, "Evinize hoş geliyorsunuz" diyerek, balıkçıların fotoğrafını paylaştı.

Bakan Di Maio da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkçılarımız artık serbest. Birkaç saat sonra ailelerine ve yakınlarına sarılabilecekler. Onları eve getirmek için çalışan dış istihbarat servisimiz AISE’ye ve tüm diplomatik birimlerimize teşekkürler. Mazara del Vallo’ya kucak dolusu sevgiler. Hükümet, Libya'nın istikrarı için kararlı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Başbakan Conte ile bugün Bingazi’de Hafter ile görüşmemizde bunu yineledik. Yaşasın İtalya." ifadelerini kullandı.

- İtalyan balıkçılar 3 ayı aşkın süredir tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, eylül ayı başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı (6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı) mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu. Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu. İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya’da tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Çin ile ABD arasında yeni polemik
Dünya

Çin ile ABD arasında yeni polemik

Çin, ABD ordusunun üst düzey komutanları ile planlanan askeri istişare toplantısına katılmadı. ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oram..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay