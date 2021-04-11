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Siyaset Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Siyaset

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:24:00 -
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Nisan'da gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Abdülhamid Dibeybe başkanlığında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye-Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

 

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