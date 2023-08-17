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Dünya Libya'dan Türkiye açıklaması: İddialara cevap verdiler
Dünya

Libya'dan Türkiye açıklaması: İddialara cevap verdiler

Yeniakit Publisher
2023-08-17 19:46:00 -
Libya'dan Türkiye açıklaması: İddialara cevap verdiler

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Hums Limanı’nın Türkiye'ye verileceği hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hammude, başkent Trablus'un 100 kilometre doğusundaki limanda yaptığı basın açıklamasında, “Libya devletinin Hums Limanı’nından ferağat ettiği veya limanın yabancı bir ülke tarafından askeri üs olarak kullanılacağı şeklindeki söylentiler asılsızdır.” ifadelerini kullandı.

Libya vatandaşlarının bu tür asılsız haberlere inanmamaları ve sağlam resmi kaynakları takip etmelerini isteyen Hammude, “Bu tür söylentiler kamuoyunda kargaşa ve istikrarsızlığa neden oluyor. Milli duygularla hareket edenlere, medyada çıkanların gerçeği ifade etmediğini tekrar vurgulamak istiyoruz.” dedi.

Libya yerel medyasında Hums Limanı’nın Türkiye’ye askeri üs olarak verileceği şeklinde iddialar yer almıştı.

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