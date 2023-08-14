  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni İHA kralı: Göz doldurucu bir performans! ABD ve Çin değil! İHA'ları uçurup zirveye yerleşti

Tutuklayın bu magandayı! Akılalmaz görüntüler

Bayraktar: Bu ülkede verimli topraklar, çiftçilerimize yardım yapılması lazım! O sözlerle işaret etti

O ülkede Osmanlı dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Bayrakları Türkiye'den satın aldılar! Rekor bayrak talebi: Fransa ve İspanya almak için Türkiye'nin kapısını çaldı

Mustafa ağabey kaptanlığında direnişin kalesi Akit! Bu manşetler Hakk ve hakikat mücadelesinin şahididir

Kardeş ülkede askeri konvoya saldırı

Kum fırtınası 700 kişiyi hastanelik etti

Kavruluyorlar! Termometreler 50'yi gördü

Marmara Üniversitesi'nden dikkat çeken araştırma! Kendini dindar Müslüman olarak tanımlayan iller
Dünya Libya'dan kritik petrol kararı
Dünya

Libya'dan kritik petrol kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 03:16:00 -
Libya'dan kritik petrol kararı

Libya, ülke tarihinde ilk defa yerli özel şirketlere petrol üretimi alanında yatırım yapma izni verdi.

Açıklamada, NOC Yönetim Kurulunun, "petrol üretimini artıma ve küçük petrol sahalarını geliştirme" stratejisi kapsamında Libyalı özel şirketleri, bu sahalarda yatırım yapmaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, yatırım tekliflerinin alınması için ihale açılacağı ve tekliflerin teknik olarak değerlendirilmesinden sonra onay alınmak üzere NOC'a sevk edileceği kaydedildi.

Libyalı ekonomist Ali ez-Zilitni, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke tarihinde ilk defa yerli özel şirketlere petrol üretimine ortak olmaları için fırsat tanındığını söyledi.

Zilitni, daha önceden yerli özel şirketlerin sadece sondaj, iaşe, ulaşım ve diğer lojistik alanlara dahil olduğunu ancak bu kararla petrol üretimine de katılabileceklerini ve bunun Libya petrol sektörü için büyük bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Zilitni, yerli özel şirketlerin petrol ve gaz üretimine dahil olmasıyla bu alanın uluslararası enerji devlerinin tekelinden çıkacağını dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Libya, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini kısma kararından muaf tutulmuştu.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23