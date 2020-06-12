  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Libya'daki Türk askerlerinden ilk görüntü!

Türkiye'den Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek için giden Türk askerleri Libya'da ilk kez görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:12:00 - 2020-06-12 10:27:15
Libya'daki Türk askerlerinden ilk görüntü!

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; Bordo bereliler, SAT ve SAS timleri, Libya’da sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için darbeci Halife Hafter’e bağlı milislerin, başkent Trablus’un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizliğine başladı.

Libya hükümeti, Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan mayınların patlaması sonucu şu ana kadar 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kahraman

Bu askerlerimiz zalim terörist israile niçin gönderilmiyor? Demekki libyaya petrol için gönderiliyor islamiyet için değil.
  • Yanıtla

ÖMER

2021 YAZ TATİLİMİZİ LİBYA EYALETİMİZDE YAPALIM HAZIRLIĞINIZI ONA GÖRE YAPIN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı