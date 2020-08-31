Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda bir çalışan Kovid-19'a yakalandı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda görevli bir çalışanın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Şerara'daki yabancı uyruklu bir çalışanın, tesis muhafızlarıyla (Halife Hafter milisleri) temas etmesi sonucu Kovid-19'a yakalandığı ifade edildi.

Önceki gün 20 silahlı Hafter milisinin, salgın nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak Şerara Petrol Sahası'na baskın düzenlediği belirtilen açıklamada, petrol sahaları ve tesislerinin militarize edilmesinden son derece hoşnutsuz olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu silahlı unsurların tesis çalışanlarının kaldığı binalara girdiği ve petrol sahası yönetiminden beraberlerindeki silahlı unsurlar için yemek istediği aktarıldı.

Bu tür olayların tekrarlanmasının tesiste çalışanların hayatını tehlikeye attığının vurgulandığı açıklamada, bu nedenle Kovid-19 tedbirlerinin uygulanamaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Şerara Petrol Sahası'nın işletmecisi Akakus şirketinin, sahayı boşaltma ve çalışmaları durdurma aşamasında olduğu, böyle bir durumda ise Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali'ne yakıt sevkiyatının duracağı uyarısı yapıldı.

- Milisler petrol üretimini durdurmuştu

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez ülkedeki petrol sahalarının kapalı kalmasından sorumlu olanlara, petrolün pazarlıklardan uzak kalmasını ve tesislerdeki askeri varlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya, Hafter yanlısı grupların 7 aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelmişti.