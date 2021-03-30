  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya'daki ölümü doğruladılar! Hafter'e büyük şok
Dünya

Libya'daki ölümü doğruladılar! Hafter'e büyük şok

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da darbeci Hafter'in bir numaralı adamlarından birisi olan Mahmud el-Verfelli’nin ölümünü doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 14:03:00 -
Libya'daki ölümü doğruladılar! Hafter'e büyük şok

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2016’da Libya’nın Bingazi şehrinde savaş suçu işlediği suçlamasıyla UCM Başsavcısı Fatou Bensouda tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan, darbeci Hafter'in komutanı Mahmud el-Verfelli’nin ölümü hakkındaki raporların doğruluğunu onayladı.

AFP’ye geçtiğimiz hafta konuşan güvenlik kaynakları, Verfelli ve kuzeni Eymen’in Bingazi’de kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

İkinci bir kaynak ise, Verfelli ve kuzeninin olay mahalline yakın olan Bingazi Tıp Merkezi’ne getirildiğinde hayatlarını kaybetmiş olduklarını belirtti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, ofisinin taraflarınca aranan Verfelli’nin suikastine ilişkin raporların doğruluğunu teyit ettiğini bildirerek, “Mahkemeden bir heyetin bu amaçla Libya’da sahada araştırma yaptığına ilişkin haberler doğru değil” dedi.

43 yaşında öldürülen Verfelli, Haziran 2016 ile Temmuz 2017 arasında Bingazi’de 33 kişinin öldürülmesini içeren 7 olay bağlamında, savaş suçu olarak sınıflandırılan cinayetleri ‘işleme ve emir verme’ suçlamasıyla Ağustos 2017’den beri UCM tarafından aranıyordu.

Daha sonra mahkeme, Verfelli’nin Temmuz 2018’de ‘savaş suçu’ olarak sınıflandırılan cinayetleri işlemekle suçlandığı ikinci bir tutuklama emri çıkardı.

Mahkemeye göre, 24 Ocak 2018’de Bingazi’deki Beyat’ur Rıdvan Camii önünde 10 kişinin vurulması gibi Verfalli’nin siyasi tutukluları yargısız infaz ettiği biliniyor.

UCM, Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam ve iç güvenlik teşkilatının eski başkanı Tuhami Muammer Halid gibi diğer Libya vatandaşlarını da takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, Afyonkarahisar'da Haziran ayında yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine girecek part..
Otomobil alacaklar dikkat! Bu iddia olursa ortalık karışır
Otomotiv

Otomobil alacaklar dikkat! Bu iddia olursa ortalık karışır

Sektörden isimlerin gerçekleştirdikleri açıklamalara göre nisan ayı, yeni bir otomobil almayı düşünenler için hevesleri kıran bir ay olacak...
CHP’deki LGBTİ sevdasının altından Soros’un TESEV’i çıktı
Gündem

CHP’deki LGBTİ sevdasının altından Soros’un TESEV’i çıktı

Türk aile yapısını ifsad etmeye yönelik hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği safsatasının belediyelere nasıl sızdırılacağını anlatan sapkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay