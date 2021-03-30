Libya'daki ölümü doğruladılar! Hafter'e büyük şok

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2016’da Libya’nın Bingazi şehrinde savaş suçu işlediği suçlamasıyla UCM Başsavcısı Fatou Bensouda tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan, darbeci Hafter'in komutanı Mahmud el-Verfelli’nin ölümü hakkındaki raporların doğruluğunu onayladı.

AFP’ye geçtiğimiz hafta konuşan güvenlik kaynakları, Verfelli ve kuzeni Eymen’in Bingazi’de kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

İkinci bir kaynak ise, Verfelli ve kuzeninin olay mahalline yakın olan Bingazi Tıp Merkezi’ne getirildiğinde hayatlarını kaybetmiş olduklarını belirtti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, ofisinin taraflarınca aranan Verfelli’nin suikastine ilişkin raporların doğruluğunu teyit ettiğini bildirerek, “Mahkemeden bir heyetin bu amaçla Libya’da sahada araştırma yaptığına ilişkin haberler doğru değil” dedi.

43 yaşında öldürülen Verfelli, Haziran 2016 ile Temmuz 2017 arasında Bingazi’de 33 kişinin öldürülmesini içeren 7 olay bağlamında, savaş suçu olarak sınıflandırılan cinayetleri ‘işleme ve emir verme’ suçlamasıyla Ağustos 2017’den beri UCM tarafından aranıyordu.

Daha sonra mahkeme, Verfelli’nin Temmuz 2018’de ‘savaş suçu’ olarak sınıflandırılan cinayetleri işlemekle suçlandığı ikinci bir tutuklama emri çıkardı.

Mahkemeye göre, 24 Ocak 2018’de Bingazi’deki Beyat’ur Rıdvan Camii önünde 10 kişinin vurulması gibi Verfalli’nin siyasi tutukluları yargısız infaz ettiği biliniyor.

UCM, Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam ve iç güvenlik teşkilatının eski başkanı Tuhami Muammer Halid gibi diğer Libya vatandaşlarını da takip ediyor.