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Libya'da, UMH'den BAE'ye 'Sirte'yi vurdu" açıklaması

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerini, Sirte kentinde hassas sivil hedefleri bombalamakla suçladı.

29 Eylül 2019 Pazar 07:49
Libya'da, UMH'den BAE'ye 'Sirte'yi vurdu" açıklaması

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerini (BAE), ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla, Sirte kentindeki sivil stratejik hedefleri bombalamakla suçladı.

UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'i destekleyen BAE, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Sirte kentinde un ve yem değirmenlerini bombalayarak, kent için hayati öneme sahip bu sivil merkezin alt yapısına büyük maddi zarar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

UMH açıklamasında, saldırının, "söz konusu değirmenlerin bakımının tamamlanarak yeniden çalışmaya başladığına" dair duyuru yapılmasından 4 gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Sirte kentindeki Kardabya istasyonunda "Büyükbaş Hayvan Projesi" olarak bilinen yatırım bölgesine BAE'nin düzenlediği SİHA'lı saldırıda da büyük zarar meydana geldiği ve bir çalışanın yaralandığı kaydedilen açıklamada, bombalanan Büyükbaş Hayvan Projesi ile Sirte ve orta bölgede yaşayanlar için günlük 3 bin litre süt üretildiği belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 07:49
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. Libya
  3. Sirte kenti
  4. Anadolu Ajansı

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