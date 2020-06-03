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Dünya

Libya'da Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonu resmen başladı

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için operasyonun resmen başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:55:00 -
Libya'da Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonu resmen başladı

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus Havalimanı'nı kurtarma operasyonunun resmen başladığını ve ordu birliklerine başkentin güneyindeki cephelerden kaçan Hafter milislerinin sığındığı havalimanına doğru ilerlemesi talimatı verildiğini belirtti.

Kununu, operasyona hazırlık kapsamında ordu güçlerinin son iki gün içinde havalimanı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığını paylaştı.

Ordu birliklerinin son bir hafta içinde Trablus'un güneyindeki tüm askeri kampları milislerden kurtardığını kaydeden Kununu, hava unsurlarının son birkaç saat içinde havalimanının bulunduğu Kasr bin Gaşir bölgesi ve havalimanı içine gizlenmiş iki tankı kullanılamaz hale getirdiğini aktarıldı.
Libya Ordusu başkentin güneyindeki Trablus Havalimanı yakınlarında kontrolü sağladı

Havalimanı bir yıldır işgal altında


Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.

Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi.

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