Libya’da petrol için çatışma çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Libya’da çevresinde silahlı grupların çatıştığı Zaviye petrol deposunda yangın çıktı. Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.
Libya’da son dönemde çevresinde silahlı grupların çatışmalarının yoğunlaştığı Trablus’un batısındaki Zaviye petrol deposunda yangın çıktı.
Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, Zaviye Petrol Deposundaki dizel tanklarından birinin "henüz bilinmeyen koşullarda isabet alması sonucu" hasar gördüğü belirtildi.
Hasar gören tankta yangın çıktığı ve kesif dumanlar yükseldiği kaydedilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.
Yangın çıkan tankın çevresindeki petrol tanklarında ihtiyati olarak soğutma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bölgedeki silahlı gruplara çatışmaları acilen durdurmaları ve taraflara petrol tesislerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.
Öte yandan Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Zaviye’deki petrol tesislerine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.
Zaviye’deki petrol tesislerine yönelik tekrar eden saldırlar nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiği kaydedilen açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.
Zaviye Petrol Rafinerisi'nde de 8 Ağustos’ta petrol tanklarından birine dron çapması sonucu başlayan sızıntının kontrol altına alındığı belirtilmişti.
Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.