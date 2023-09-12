Libya'da ölü sayısı 3 bini geçti!
Libya'da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 3 bini aştı.
Ülkenin doğusundaki Derne kentinde yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiği, yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu ifade ediliyor.
Libya'nın doğusundaki hükümet tarafından yapılan açıklamada Derne kentindeki sellerde en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden bin 500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, 7 binden fazla kişinin ise kaybolduğu kaydedildi.
Ülkenin doğusundaki yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 3 bine yükseldiği ifade edildi.
Ayrıca halen binlerce kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor.
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