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Dünya Libya'da ölü sayısı 3 bini geçti!
Dünya

Libya'da ölü sayısı 3 bini geçti!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 11:39:00 -
Libya'da ölü sayısı 3 bini geçti!

Libya'da yaşanan sel felaketinde bilanço artıyor. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 3 bini aştı.

Ülkenin doğusundaki Derne kentinde yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiği, yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu ifade ediliyor.

Libya'nın doğusundaki hükümet tarafından yapılan açıklamada Derne kentindeki sellerde en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden bin 500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, 7 binden fazla kişinin ise kaybolduğu kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki yönetime bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 3 bine yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca halen binlerce kişinin kayıp olduğu ifade ediliyor.
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