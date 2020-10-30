  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'da Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Aktüel

Libya'da Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:45:25 -
Libya'da Macron yönetiminin İslam karşıtı tutumu protesto edildi

TRABLUS (AA) - Libya'da, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması protesto edildi.

Başkent Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalı vatandaşlar, Macron'un İslam Peygamberine yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerine yönelik açıklamalarını protesto etti.

Libya bayrakları ile gösteriye katılan Trabluslular, "Peygamberime dokunma", "Fransız mallarına hayır", "Fransa'yı boykot et" yazılı dövizler taşıdı.

Hazreti Muhammed için ilahiler seslendirilen, tekbir getiren ve "La İlahe İllallah, Muhammedur-Resullullah" sloganları atan göstericiler, Fransız bayrağı ve Macron resimleri yaktı.

İkindi ezanında gösteriye bir süre ara veren kalabalık, meydanda cemaat oluşturarak namaz kıldı.

- "Değerlerimize karşı saldırı var"

Gösteriye katılanlardan Trablus Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Nasır Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlamanın ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğini kaydederek, "Bu, Müslümanların kutsallarına ve dini duygularına saldırıdır. Birinin özgürlüğü başkasının hakkına tecavüz ettiğinde biter. Burada bizim değerlerimize karşı bir saldırı var." dedi.

Muhammed, şöyle devam etti:

"Macron'un yaptığı, dini duygularımıza, inancımıza ve peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) karşı bir saldırıdır. Macron bu yaptığı insanlığı birbirinden uzaklaştırmak, birbirine düşman etmek ve toplumlar arasında nefreti körüklemektir. Biz diğer haklarla ilişkilerimizin karşılıklı iletişime ve çıkarlarımız doğrultusunda olmasını isteriz."

Libyalı üniversite öğrencisi Kusay Ebu Şeyme ise, Müslümanların inancına göre Hz. Muhammed'in, anne, baba gibi en yakın kişilerden bile üstün tutulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü kişinin kendisini ilgilendirir, kendi görüşünü ifade eder. Ama bu bir dini inanca karşı nefretten doğan bir durum. Nefret söylemidir çünkü bu dini bir konu ve sahip olduğunuz görüşün inanan bir insan için önemi yoktur. Yani bu bir nefret söylemidir, ifade özgürlüğü değil."

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’
Gündem

Fatih Portakal’ın sözleri dualarla dalga geçenlere ibret olsun ‘Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım’

FOX TV'den ayrıldıktan sonra İzmir'de yaşamaya başlayan Fatih Portakal, bugün meydana gelen depremde yaşadığı büyük korkuyu anlattı. ..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Aktüel

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay