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Dünya Libya'da korkunç bilanço açıklandı!
Dünya

Libya'da korkunç bilanço açıklandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 22:26:00 - 2023-09-14 23:21:11
Libya'da korkunç bilanço açıklandı!

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300’e yükseldiği öğrenildi.

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor.

10 bin 100 kişi de kayıp!

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği bildirilerek, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Açıklamada, kentte arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

 

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtmiş, “Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Derna’daki sel felaketi iki barajın çökmesinden kaynaklanmış, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı.
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