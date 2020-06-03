Libya’da kirli Rus propagandası

Münübe Yılmaz

Türkiye destekli Libya ordusunun Hafter milisleri karşısındaki ilerleyişi sürerken, İspanyol Elpais gazetesi çarpıcı bir analiz haber yayınladı. Türkiye ve Rusya’nın Libya’daki çekişmesinin sürdüğünü iddia eden gazete, ABD’nin de “Rusya, Hafter’e uçak ve asker gönderiyor” açıklamalarıyla Trablus’un yanına geçtiğini belirtti.

Analiz haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye sadece Hafter’in başkentteki kuşatmasını durdurmayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda Hafter ve Rus özel askerlerini de geri itti. 19 Mayıs’ta Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri Trablus’un güneybatısında, dört yıl boyunca Hafter’in elinde bulunan ve ülkenin batısına hakim olmak için hayati önem taşıyan Vatiyye hava üssünü ele geçirdi. Rus paralı askerler, Trablus cephesinden çekilmek zorunda kaldı. Rusya başkentten ayrıldı ancak Libya’dan ayrılmadı. Trablusgarp Savaşı’ndan vazgeçti, ama genel savaştan değil. ABD Cufra hava üssüne 14 savaş uçağı gönderdi. Ancak Kremlin hâlâ Libya’daki Rus paralı askerleri ve uçak gönderme gerçeğini inkar ediyor.”

Putin, Erdoğan’ı aradı

Hollanda merzeli Clingendael Enstitüsü’nden bir araştırmacı olan Jalel Harchaoui, gazeye yaptığı değerlendirmede “3 binden fazla Rus askerinin Trablus’tan çekilmesinde Putin’in Türk mevkidaşı Erdoğan’a ‘Başarılı bir savaş yaptınız ve ben saygı duyacağım. Adamlarım orada ve Rus vatandaşlarının ölmesini istemiyorum. Hafter, Trablusgarp’ta savaşmaya devam edebilir; ama Rusları (Wagner) oradan çıkarıyorum. Şu anda Trablusgarp’ta siz kaldınız. Ama uçaklarımı ülkenin ortasına, yerleştireceğim’ dedi. Rusya böylelikle ülkenin doğusundaki ve güneyindeki petrol bölgelerini elinde tutmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Petrolü bırakmak istemiyor

Araştırmacı Harchaoui, Rusya’nın Hafter ve doğudaki Cyrenaica bölgesindeki kabilelerden alan ve destek isterken ‘Türkler Trablusgarp’ta, bu askeri bir gerçek. Ve sadece Körfez ülkelerinin desteğine sahipseniz hayatta kalamazsınız. Onlar, çok küçük ve dağınık. Rusya gibi gerçek bir süper güç değiller. Wagner’i Rus devleti değil, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tuttu ve ülkeye getirdi. Bizim bir desteğimiz yoktu. Biz gelirsek her şey değişir” dediğini de belirtirken, Moskova’nın Türkiye’nin sahadaki başarısıyla insanları korkutup, alan açmaya çalıştığını da belirtti.

Haberde Rusların Cufra hava üssünü tamamen kendi egemenliğine aldığı ve Rus askerlerinin büyük bölümünün burda olduğu belirtilirken ülkenin doğusundaki petrollerin de Libya hükümetine geçmesini istemediği bildirildi.