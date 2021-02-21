Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin hedefi Bakan Başağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Libya'nın başkenti Trablus'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'a suikast girişiminde bulunuldu. Başağa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı'nın konvoyuna saldırı
Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminde bulunuldu.
Başağa’nın konvoyuna ateş açan saldırganlardan 2’si yalanarak gözaltına alınırken, saldırıda 1 kişi yaralandı. Başağa'nın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.