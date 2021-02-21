  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin hedefi Bakan Başağa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 18:12:00 - 2021-02-21 18:23:33
Libya'da İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'nın başkenti Trablus'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'a suikast girişiminde bulunuldu. Başağa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı'nın konvoyuna saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya suikast girişiminde bulunuldu.

Başağa’nın konvoyuna ateş açan saldırganlardan 2’si yalanarak gözaltına alınırken, saldırıda 1 kişi yaralandı. Başağa'nın ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp ile ilgili flaş iddia! Kabul etmeyenler...
Teknoloji

WhatsApp ile ilgili flaş iddia! Kabul etmeyenler...

Gizlilik sözleşmesi kararı nedeniyle milyonları çileden çıkaran WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP milletvekilini açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. ..
Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi
Teknoloji

Dünyada ilk kez oluyor! Türkiye'de üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaşarak, 'Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay